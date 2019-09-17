İzmir yabancı öğrencilerin evi oldu

BUGÜN NELER OLDU

çeşitli ülkelerinden Yaşar Üniversitesini tercih ederek İzmir'e gelen yabancı öğrenciler, kenti çok sevdiklerini dile getiriyor. Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı ile bir dönem veya bir yıl boyunca eğitim görebilme hakkına sahip olan öğrenciler, böylece hem İzmir'i hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da elde ediyor. Erasmus'a dahil olan Yaşar Üniversitesinin Avrupa'da 28 ülkeden 226 üniversite ile anlaşması bulunuyor. Erasmus değişim programı dışında, Global Değişim ve ISEP programı ile Avrupa dışındaki dünyanın değişik ülkelerinden 300'den fazla üniversiteyle de anlaşması bulunan Yaşar Üniversitesi'nin, 600'den fazla üniversiteyle de işbirliği mevcut. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, "Her yıl, yabancı öğrenci sayımız artıyor. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler üniversitemizde eğitim görüyor. Erasmus+ Programı'na dahil olan öğrenciler çok kültürlülük sayesinde mezun olmadan birçok avantaja sahip oluyor" dedi.