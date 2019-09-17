İzmir’de Hareketlilik Haftası

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor. Teması "Birlikte Yürüyelim" olan hafta boyunca bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden etkinlikler düzenlenecek. 22 Eylül'de toplu taşıma 1 kuruş olacak. 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde ise BİSİM bisiklet paylaşım sistemi ücretsiz olacak. 21 Eylül'de Alsancak Bornova Sokak ve 22 Eylül'de Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı tüm gün boyunca trafiğe kapatılacak. 21 Eylül Cumartesi günü "Birlikte Yürüyelim" etkinliği kapsamında Kordon girişinden engelli bireylerin de katılımıyla kol kola Alsancak Garı girişine kadar yürünecek.