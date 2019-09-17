Kadın arıcının azmi çevresine örnek oldu

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İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Hafize Ağartır (35), 7 yıl boyunca bir hastanede yardımcı personel olarak görev yaptı. Daha sonra hamile kalan ve kızı Elif'i (5) dünyaya getiren Hafize Ağartır, işine dönmedi. Ancak ev ekonomisine katkı sunmak isteyen, bu nedenle farklı arayışlar içerisine giren Ağartır, eşi Serkan Ağartır'ın (37) arıcılık fikrine sıcak baktı. 4 yıl önce 5 kovanla arıcılık yapmaya başlayan Ağartır, önce büyük zorluklar yaşadı. Arıcılık yapmaya başladığı zaman, bazı kişilerin kendisine güldüğünü, "Arıcılık kim siz kim" sözleriyle dalga geçtiklerini, ilk zamanlar arı sokmaları nedeniyle de zor günler yaşadığını söyleyen Hafize Ağartır, zamanla mesleğe alıştı. Bal alırken tezek yerine doğal olduğu için çam talaşı ile yaktığı ateşten çıkan dumanları kovanlara sıkarak arıların sakinleşmesini sağlayan Ağartır, "Arıcılıkla ilgili geçmişim yoktu. İşi bıraktıktan sonra 'Ne yapabilirim, evime nasıl katkı sunabilirim, nasıl sağlıklı ürünler üretebilirim' diye düşündüm. Bu iş 'Kendi evimize sağlıklı arı ürünlerini nasıl getirebilirim' sorusu ile başladı. Daha sonra bu alanda attığım adımlar, beni Ege Üniversitesi'nden bu işe teşvik eden bilim insanlarımızla buluşturdu. Onların sayesinde arı ürünlerini üretmeyi öğrendim" dedi.Özellikle hafta sonları Bayındır'daki evinden 23 kilometre uzakta bulunan Olcak mevkisinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapan Ağartır, hemcinslerinden de bu işe girmelerini isteyerek, "Bir kadın olarak hemcinslerimin eşlerinin destek vermesi halinde bu işe girmelerini destekliyorum. Mevcut arıcılar, eşlerinden destek almalı ki daha kaliteli ürünler ortaya çıksın. Biliyorsunuz ki erkekler biraz daha derme çatma yapabiliyor ama bir işe kadın eli değdiği zaman daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Benim ailem bana çok destek verdi" diye konuştu.