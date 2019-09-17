Milli sporcu fabrikası

BUGÜN NELER OLDU

Thai Dünya Şampiyonası'nda birinciliği elinde bulunduran ve aynı zamanda milli takım antrenörü de olan İzmirli Umut Norgaz'ın sahibi olduğu Fight Center, dünyada Türk rüzgarı estiriyor. Avrupa üçüncüsü olan Bilge Su Gürel, 28 Eylül'de Dünya Muay Thai Şampiyonasına, Gizem Nur Cengiz ve Mehmet Özer 19 Ekim'de K1 Dünya Kick Boks Şampiyonasına, Büşra Demirayak ve Gizem Nur Cengiz 23 Kasım'da Fullcontact Dünya Kick Boks şampiyonası ve Emir Kılmamas ise 11 Aralık'ta Avrupa Muay Thai Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünya Kupası Macaristan'da yarışan Kübra Öztürk ve Avrupa Kick Boks Kupası'nda yarışmaya hak kazanan Gülbahar Norgaz, Hasret Ekin Doğan, Buket Özmen ile birlikte toplamda 11 sporcuyu Milli takıma kazandıran Umut Fight Center Ege Bölgesi'nde en çok milli takıma sporcu kazandıran kulübü ve Türkiye de yerini en başarılı kulüpler arasında yerini aldı. Milli takım antrenörü, Profesyonel sporcu ve milli sporcu olan Umut Norgaz "Her sene Türk Milli Takımına yeni sporcular çıkarttığım için çok mutluyum. Antrenörlük ve sporculuk kariyerimde başarılarımız uzun yıllar devam edecek inşallah" dedi.