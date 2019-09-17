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Nazar mı değdi size!

Gizem Yılmazer’in yönettiği ‘SPOR MASASI’nda yazarlarımız, Ege temsilcilerinin performansını yorumladı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Nazar mı değdi size!
Göztepe, Süper Lig'de haftalardır süregelen gol orucuna Rize deplasmanında devam ederken, Yukatel Denizlispor da sezonun ilk golünü kalesinde gördü ve Konyaspor'a kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Balıkesirspor, Altay, Altınordu ve Akhisarspor haftayı 3'er puanla kapatırlarken, Menemenspor, Akhisarspor karşısında penaltıdan yediği golle sahadan yenik ayrıldı.

GOLÜ UNUTTULAR
GIZEM YILMAZER: Göztepe, Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı. Takımı nasıl buldunuz ?
LEBIP TIMOR: Maçın ilk yarısının belli bölümünde baskı yediler ama oyunun genelinde başa baş bir maç oynandı. İki yeni transferi Napoleoni ve Mossoro'nun isabetli transferler olduğunu gördük. İlk yarıda hakemin verdiği bir penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var. Ofsayt ile değerlendirdiler. Oyunun uzatmalarında Ege'nin vurduğu ve Rize defansının koluna çarpıyor görüntüsü veren bir pozisyon daha var. VAR çağırmadı. Mossoro, Alpaslan ve Berkan'a çıkan 3 sarı kartın da ağır olduğunu söylemeliyiz.
SERHAN ÇIFDALÖZ: Rize zor deplasman. Hızlı hücuma çıkan etkili ayakları var. Tamer hoca geride kurduğu defans hattı ile rakibin defans arkasına sarkmasına izin vermedi. İki takım da son pas tercihlerinde hatalar yaptılar. Mücadelesi ve temposu yüksek ama pozisyonu az bir maç izledik. Göztepe adına 1 puan elbette ki başarı ama 4 maç geride kalırken ligde gol atamayan tek takım da Göztepe. Düşündürücü olan bu.
YILMAZER: Yukatel Denizlispor ilk yenilgisi ile tanıştı. Sürpriz mi oldu bu yenilgi?
TIMOR: Ne kaybedecek kadar kötü oynadılar, ne de kazanacak kadar iyiydiler. İlk yarıda iki taraf adına kaçan 2'şer net pozisyon var. Bir anlık defans hatası ile geriye düştüler, sonra da beraberlik için çok yüklendiler. Konyaspor, öne geçtikten sonra takım halinde kapanıyor, bu kilidi açmak zor. Hiç boş alan bulamadılar. Uzatmalarda kaçan bir net pozisyon da gol olmayınca hem maçı kaybettiler.
ÇIFDALÖZ: Konyaspor zor kazanan ama aynı zamanda da zor kaybeden bir takım. Aykut Kocaman'ın oyun felsefesi bu. Bu nedenle yakaladın mı atacaksın. Denizlispor, hiç beklemediği bir anda topu kendi kalesinde gördü. Defansını hiç boşaltmayan, Denizlispor atağa kalktığında da takım savunmasını iyi yapan Konyaspor kalesini kapatarak maçı kazandı gitti.

BÜYÜKSÜN ALTAY
YILMAZER: Altay, Bolu'dan da 3 puanla dönmeyi başardı. Çıkışı neye bağlıyorsunuz?
TIMOR: Sezona İzmir'de mağlubiyet ile başlamasına rağmen sonraki 3 haftada 7 puan topladılar. Güçlü ve her takımı yenebilecek bir kadro kaliteleri var. Bolu deplasmanında bence mükemmel bir oyun sergilediler.
ÇIFDALÖZ: Büyük Altay bu işte. Boluspor'un sert oyunu karşısında oyun disiplininden hiç kopmayarak çok önemli bir galibiyete imza attılar. Sezona İzmir'de aldıkları mağlubiyet ile başlamalarına rağmen sonradan takım ayağa kalkmasını bildi. Büyük takım refleksi gösterdiler. Sait hocamı da, takımı da kutluyorum. Özlediğimiz takım sahne aldı.

YILMAZER: Altınordu, nihayet ilk galibiyeti ile tanıştı. Nasıl geçti Eskişehir maçı?
TIMOR: Eskişehir'in puan durumundaki yeri ne olursa olsun, güçlü bir kadrosu var. Nitekim Altınordu erken bir golle öne geçtikten sonra Eskişehirspor'un kazandığı iki penaltı ama kalesinde de devleşen bir Erhan vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bu kez Altınordu'nun gençleri sahneye çıktı. İlk galibiyet ve moral geldi takıma.
ÇIFDALÖZ: İlk 3 haftalık maçlarına baktığımızda da oyun olarak iyi işler yapmışlardı ama bu skorlara yansımamıştı. Erce'den sonra müthiş bir kaleci performansı sergiliyor. Gençlerin çabası, Hüseyin hocanın hamleleri her türlü övgüye değer.

AKHİSARSPOR GÜLDÜ
YILMAZER: İzmir'de Menemen, Akhisarspor'a penaltı ile kaybetti. Nasıl bir maçtı?
TIMOR: Akhisarspor ise son 20 dakikayı 10 kişi oynamanın dezavantajına rağmen penaltı ile kazanmasını bildi. Ancak oyun anlamında çok eksikleri var. Menemenspor'un 4 hafta geçmesine rağmen kendi evinde sahaya çıkamamış olması pahalıya patladı.
ÇIFDALÖZ: Menemenspor ilk 4 haftayı da dışarıda oynadı. Taraftarı nedense İzmir'e gelmeyerek büyük bir vefasızlık örneği sergiliyor. Son 5 dakikada gelen gol skoru belirledi. Golden sonra beraberlik fırsatları yakaladılar ama golü bulamadılar. Akhisarspor, zor da olsa kazanarak haftayı karlı kapattı.

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