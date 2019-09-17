Nazar mı değdi size!

G
öztepe, Süper Lig'de haftalardır süregelen gol orucuna Rize deplasmanında devam ederken, Yukatel Denizlispor da sezonun ilk golünü kalesinde gördü ve Konyaspor'a kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Balıkesirspor, Altay, Altınordu ve Akhisarspor haftayı 3'er puanla kapatırlarken,
Menemenspor, Akhisarspor karşısında penaltıdan yediği golle sahadan yenik ayrıldı.
GOLÜ UNUTTULAR
GIZEM YILMAZER: Göztepe, Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı. Takımı nasıl buldunuz ?
LEBIP TIMOR:
Maçın ilk yarısının belli bölümünde baskı yediler ama oyunun genelinde başa baş bir maç oynandı. İki yeni transferi Napoleoni ve Mossoro'nun isabetli transferler olduğunu gördük.
İlk yarıda hakemin verdiği bir penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var. Ofsayt ile değerlendirdiler. Oyunun uzatmalarında Ege'nin vurduğu ve Rize defansının koluna çarpıyor görüntüsü veren bir pozisyon daha var. VAR çağırmadı. Mossoro, Alpaslan ve Berkan'a çıkan 3 sarı kartın da ağır olduğunu söylemeliyiz.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Rize zor deplasman. Hızlı hücuma çıkan etkili ayakları var. Tamer hoca geride kurduğu defans hattı ile rakibin defans arkasına sarkmasına izin vermedi.
İki takım da son pas tercihlerinde hatalar yaptılar. Mücadelesi ve temposu yüksek ama pozisyonu az bir maç izledik. Göztepe adına 1 puan elbette ki başarı ama 4 maç geride kalırken ligde gol atamayan tek takım da Göztepe. Düşündürücü olan bu.
YILMAZER: Yukatel Denizlispor ilk yenilgisi ile tanıştı. Sürpriz mi oldu bu yenilgi?
TIMOR:
Ne kaybedecek kadar
kötü oynadılar, ne de kazanacak
kadar iyiydiler. İlk yarıda iki taraf
adına kaçan 2'şer net pozisyon
var. Bir anlık defans hatası
ile geriye düştüler, sonra da
beraberlik için çok yüklendiler.
Konyaspor, öne geçtikten sonra
takım halinde kapanıyor, bu kilidi
açmak zor. Hiç boş alan bulamadılar.
Uzatmalarda kaçan
bir net pozisyon da gol olmayınca
hem maçı kaybettiler.
ÇIFDALÖZ:
Konyaspor
zor kazanan ama aynı
zamanda da zor kaybeden
bir takım. Aykut
Kocaman'ın
oyun felsefesi bu.
Bu nedenle yakaladın
mı atacaksın.
Denizlispor,
hiç
beklemediği
bir
anda
topu
kendi kalesinde gördü. Defansını hiç
boşaltmayan, Denizlispor atağa
kalktığında da takım savunmasını
iyi yapan
Konyaspor kalesini
kapatarak maçı kazandı
gitti.
BÜYÜKSÜN ALTAY
YILMAZER: Altay, Bolu'dan da 3 puanla dönmeyi başardı. Çıkışı neye bağlıyorsunuz?
TIMOR:
Sezona
İzmir'de mağlubiyet
ile başlamasına
rağmen sonraki 3 haftada
7 puan topladılar. Güçlü ve
her takımı yenebilecek bir kadro kaliteleri
var. Bolu deplasmanında bence mükemmel
bir oyun sergilediler.
ÇIFDALÖZ:
Büyük Altay bu işte. Boluspor'un
sert oyunu karşısında oyun disiplininden
hiç kopmayarak çok önemli bir galibiyete
imza attılar. Sezona İzmir'de aldıkları mağlubiyet ile başlamalarına rağmen sonradan takım ayağa kalkmasını bildi.
Büyük
takım refleksi gösterdiler. Sait hocamı
da, takımı da
kutluyorum.
Özlediğimiz
takım sahne aldı.
YILMAZER: Altınordu, nihayet ilk galibiyeti ile tanıştı. Nasıl geçti Eskişehir maçı?
TIMOR:
Eskişehir'in
puan durumundaki yeri
ne olursa olsun, güçlü
bir kadrosu var. Nitekim
Altınordu erken
bir golle öne
geçtikten sonra Eskişehirspor'un
kazandığı
iki penaltı
ama kalesinde
de devleşen bir
Erhan vardı. Rakip
10 kişi kaldıktan
sonra bu kez Altınordu'nun
gençleri
sahneye çıktı. İlk galibiyet
ve moral geldi takıma.
ÇIFDALÖZ:
İlk 3 haftalık
maçlarına baktığımızda da
oyun olarak iyi işler yapmışlardı ama
bu skorlara yansımamıştı. Erce'den sonra
müthiş bir kaleci performansı sergiliyor.
Gençlerin çabası, Hüseyin hocanın hamleleri
her türlü övgüye değer.
AKHİSARSPOR GÜLDÜ
YILMAZER: İzmir'de Menemen, Akhisarspor'a penaltı ile kaybetti. Nasıl bir maçtı?
TIMOR:
Akhisarspor ise son 20 dakikayı
10 kişi oynamanın dezavantajına
rağmen penaltı ile kazanmasını
bildi. Ancak
oyun anlamında
çok eksikleri var. Menemenspor'un
4 hafta
geçmesine rağmen
kendi evinde sahaya çıkamamış
olması pahalıya
patladı.
ÇIFDALÖZ:
Menemenspor
ilk 4 haftayı da
dışarıda oynadı. Taraftarı
nedense İzmir'e gelmeyerek
büyük bir vefasızlık
örneği sergiliyor. Son
5 dakikada gelen gol
skoru belirledi. Golden
sonra beraberlik fırsatları
yakaladılar ama
golü bulamadılar.
Akhisarspor, zor
da olsa kazanarak
haftayı
karlı kapattı.