Nazar mı değdi size!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Süper Lig'de haftalardır süregelen gol orucuna Rize deplasmanında devam ederken, Yukatel Denizlispor da sezonun ilk golünü kalesinde gördü ve Konyaspor'a kaybetti.Menemenspor, Akhisarspor karşısında penaltıdan yediği golle sahadan yenik ayrıldı.Maçın ilk yarısının belli bölümünde baskı yediler ama oyunun genelinde başa baş bir maç oynandı.İlk yarıda hakemin verdiği bir penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var. Ofsayt ile değerlendirdiler. Oyunun uzatmalarında Ege'nin vurduğu ve Rize defansının koluna çarpıyor görüntüsü veren bir pozisyon daha var. VAR çağırmadı. Mossoro, Alpaslan ve Berkan'a çıkan 3 sarı kartın da ağır olduğunu söylemeliyiz.Rize zor deplasman. Hızlı hücuma çıkan etkili ayakları var.İki takım da son pas tercihlerinde hatalar yaptılar. Mücadelesi ve temposu yüksek ama pozisyonu az bir maç izledik. Göztepe adına 1 puan elbette ki başarı ama 4 maç geride kalırken ligde gol atamayan tek takım da Göztepe. Düşündürücü olan bu.Ne kaybedecek kadarkötü oynadılar, ne de kazanacakkadar iyiydiler. İlk yarıda iki tarafadına kaçan 2'şer net pozisyonvar. Bir anlık defans hatasıile geriye düştüler, sonra daberaberlik için çok yüklendiler.Konyaspor, öne geçtikten sonratakım halinde kapanıyor, bu kilidiaçmak zor. Hiç boş alan bulamadılar.Uzatmalarda kaçanbir net pozisyon da gol olmayıncahem maçı kaybettiler.Konyasporzor kazanan ama aynızamanda da zor kaybedenbir takım. AykutKocaman'ınoyun felsefesi bu.Bu nedenle yakaladınmı atacaksın.Denizlispor,hiçbeklemediğibirandatopukendi kalesinde gördü. Defansını hiçboşaltmayan, Denizlispor atağakalktığında da takım savunmasınıiyi yapanKonyaspor kalesinikapatarak maçı kazandıgitti.Sezonaİzmir'de mağlubiyetile başlamasınarağmen sonraki 3 haftada7 puan topladılar. Güçlü veher takımı yenebilecek bir kadro kalitelerivar. Bolu deplasmanında bence mükemmelbir oyun sergilediler.Büyük Altay bu işte. Boluspor'unsert oyunu karşısında oyun disiplinindenhiç kopmayarak çok önemli bir galibiyeteimza attılar.Büyüktakım refleksi gösterdiler. Sait hocamıda, takımı dakutluyorum.Özlediğimiztakım sahne aldı.Eskişehir'inpuan durumundaki yerine olursa olsun, güçlübir kadrosu var. NitekimAltınordu erkenbir golle önegeçtikten sonra Eskişehirspor'unkazandığıiki penaltıama kalesindede devleşen birErhan vardı. Rakip10 kişi kaldıktansonra bu kez Altınordu'nungençlerisahneye çıktı. İlk galibiyetve moral geldi takıma.İlk 3 haftalıkmaçlarına baktığımızda daoyun olarak iyi işler yapmışlardı amabu skorlara yansımamıştı. Erce'den sonramüthiş bir kaleci performansı sergiliyor.Gençlerin çabası, Hüseyin hocanın hamleleriher türlü övgüye değer.Akhisarspor ise son 20 dakikayı10 kişi oynamanın dezavantajınarağmen penaltı ile kazanmasınıbildi. Ancakoyun anlamındaçok eksikleri var. Menemenspor'un4 haftageçmesine rağmenkendi evinde sahaya çıkamamışolması pahalıyapatladı.Menemensporilk 4 haftayı dadışarıda oynadı. Taraftarınedense İzmir'e gelmeyerekbüyük bir vefasızlıkörneği sergiliyor. Son5 dakikada gelen golskoru belirledi. Goldensonra beraberlik fırsatlarıyakaladılar amagolü bulamadılar.Akhisarspor, zorda olsa kazanarakhaftayıkarlı kapattı.