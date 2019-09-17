Tehlike saçan ‘slime’ için toplatma kararı

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için denetim yaptı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi bir firma da mercek altına alındı. Tutkal, 'boraks' ve çeşitli kimyasallarla yapılan ancak uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını tehdit eden 'slime' imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya baskın yapıldı. Apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapan firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı. İmalathane mühürlendi ancak bir gün sonra imalathanenin mührünün sökülerek, içinde yediemin olarak bırakılan Slime yapımında kullanılan malzemelerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, polise suç duyurusunda bulundu.İmalathaneden alınan numunelere yapılan testler sonucunda üretilen slimeların hiçbir kurala uygun olmadan yapılmasının yanı sıra içeriğinde cilt kanserine neden olan 'boraks' maddesinin de olması gerekenden fazla miktarda konulduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı bu marka slimelar için toplatma kararı verdi ve satılan yerlerin tespitine başlandı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz, slime markasını kırtasiyelerden toplatma kararı çıktığını ve okul kantinlerinde satışının yasaklandığını belirtti.