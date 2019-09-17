Torbalı’da göçüğün yaraları sarılıyor

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Torbalı ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'taki 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı, 10 Eylül'de büyük gürültüyle çöktü. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 4 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki biri minibüs olan iki araç düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Göçüğün ardından Torbalı Belediyesi, söz konusu apartmandaki 28 daireyi boşaltıp, güvenlik gerekçesiyle mühürledi. İncemeler sonucunda zemin ve kolonları başta olmak üzere herhangi bir fiziki zarar görmediği belirlenen apartmanın mührü cumartesi günü kaldırıldı.Göçük nedeniyle balkonları zarar gören birinci kattaki 4 daire dışında apartmandaki başka bir dairede bakım ve onarıma ihtiyaç olmadığı belirlendi. Bu 4 dairede oturanlar, güvenlik ve yapılacak çalışmalar nedeniyle evlerine dönemedi. Diğer katlardaki tüm daire sahipleri ise tekrar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Otelde kalmaya devam eden diğer 4 daire sakininin de en geç bir hafta içinde evlerine girebilecekleri bildirildi.