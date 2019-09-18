8 kez öğretmen değişti veliler isyan etti

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Baklan ilçesinde çocukları Hadim Ilk ve Ortaokulu'nda okuyan veliler, 4 yıl içinde 8 kez ögretmen degistigi iddiasında bulundu. Veliler, durumu protesto etmek için bu dönem çocuklarını okula göndermemeye karar verdi. Veliler, okula gelen ögretmenlerin çogunun ücretli ögretmenler oldugunu ve onların da bir dönem görev yaptıktan sonra ayrıldıklarını, kadroluların ise dönem sonuna kadar tayin isteyip okuldan ayrıldıklarını iddia etti. Okulda ögrenim gören 4-A sınıfı ögrencisi Arda Simsek'in velisi Ercan Simsek, Baklan Kaymakamlıgı ile Ilçe Milli Egitim Müdürlügü'ne gerekli girisimlerde bulunmalarına ragmen yıllardır sorunun çözülmedigini kaydetti. Okulda ögrenim gören 4. sınıf ögrencisi Arda Kagan Sahan'ın velisi Gökhan Sahan ise çocuklarının ögretmen konusu yüzünden okuldan soguduklarını ifade etti. Denizli Il Milli Egitim Müdürü Mahmut Oguz, "Yönetmelik ve mevzuata göre hareket ettik. Görevlendirme olmadan ücretli ögretmenler göreve basladı" dedi.