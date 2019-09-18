Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Avrupa’nın en sessizi Göztepe!

Avrupa’nın en sessizi Göztepe!

Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde geride kalan haftalarda golle tanışmayan tek ekip ’in sarı-kırmızılı kulübü oldu

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Avrupa’nın en sessizi Göztepe!
4 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan İzmir kulübü, kötü istatistiğiyle Avrupa'da listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Süper Lig'de gol atamayan tek ekip olan İzmir temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde de gol sevinci yaşayamayan tek ekip oldu. Bu haftaya kadar İtalya Serie A ekibi Lecce ile birlikte gol atamayan iki ekip unvanını paylaşan İzmir temsilcisi, İtalyan renktaşının deplasmanda Torino'ya iki gol atmasıyla listede tek başına kaldı.

GOLÜ OLMAYAN YOK
5 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace attığı 3 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, İspanya'da Leganes, İtalya'da Sampdoria ve Fransa'da Dijon ise 1'er golle bu alanda liglerinin en altında kendilerine yer bulabildi. Almanya Bundesliga'da ise 3'er gollü Hertha Berlin ve Hoffenheim en az gol atan iki ekip oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de golle tanışmayan Göztepe ile alt liglerde mücadele veren 4 ekip aynı kaderi paylaştı.

KONYA DA TAKIPTE
2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa, 3. Lig 2. Grup'ta Fatsa Belediye ve 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor ile Modafen de ligde golle buluşamayan ekip durumunda. İzmir temsilcisi, bu hafta konuk edeceği Konyaspor ise bu süreç içinde son 15 haftada 15 golle Göztepe'den sonra en az gol bulan ekip oldu.

10
Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın en sessizi Göztepe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN