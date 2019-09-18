Avrupa’nın en sessizi Göztepe!

BUGÜN NELER OLDU

haftası geride kalan Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan İzmir kulübü, kötü istatistiğiyle Avrupa'da listenin ilk sırasında kendine yer buldu.Bu haftaya kadar İtalya Serie A ekibi Lecce ile birlikte gol atamayan iki ekip unvanını paylaşan İzmir temsilcisi, İtalyan renktaşının deplasmanda Torino'ya iki gol atmasıyla listede tek başına kaldı.5 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace attığı 3 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, İspanya'da Leganes, İtalya'da Sampdoria ve Fransa'da Dijon ise 1'er golle bu alanda liglerinin en altında kendilerine yer bulabildi.Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de golle tanışmayan Göztepe ile alt liglerde mücadele veren 4 ekip aynı kaderi paylaştı.2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa, 3. Lig 2. Grup'ta Fatsa Belediye ve 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor ile Modafen de ligde golle buluşamayan ekip durumunda.Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.