Avrupa’nın en sessizi Göztepe!

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haftası geride kalan Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan İzmir kulübü, kötü istatistiğiyle Avrupa'da listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Süper Lig'de gol atamayan tek ekip olan İzmir temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde de gol sevinci yaşayamayan tek ekip oldu.
Bu haftaya kadar İtalya Serie A ekibi Lecce ile birlikte gol atamayan iki ekip unvanını paylaşan İzmir temsilcisi, İtalyan renktaşının deplasmanda Torino'ya iki gol atmasıyla listede tek başına kaldı.
GOLÜ OLMAYAN YOK
5 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace attığı 3 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, İspanya'da Leganes, İtalya'da Sampdoria ve Fransa'da Dijon ise 1'er golle bu alanda liglerinin en altında kendilerine yer bulabildi. Almanya Bundesliga'da ise 3'er gollü Hertha Berlin ve Hoffenheim en az gol atan iki ekip oldu.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de golle tanışmayan Göztepe ile alt liglerde mücadele veren 4 ekip aynı kaderi paylaştı.
KONYA DA TAKIPTE
2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa, 3. Lig 2. Grup'ta Fatsa Belediye ve 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor ile Modafen de ligde golle buluşamayan ekip durumunda. İzmir temsilcisi, bu hafta konuk edeceği Konyaspor ise bu süreç içinde son 15 haftada 15 golle Göztepe'den sonra en az gol bulan ekip oldu.
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Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.