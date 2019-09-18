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Çeyiz firmasını soydu kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Çeyiz firmasını soydu kıskıvrak yakalandı
MANISA'NIN Yunusemre ilçesine baglı Muradiye Mahallesi'nde Ilce Jandarma Karakol Komutanlıgı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çeyizlik esya firmasından hırsızlık yapıldıgı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, çalınan esyaların yüklendigi aracı plakasından tespit etti. Aracın izini süren jandarma, Abdullah S.'yi (25), çaldıgı esyaları bos bir dükkanın önüne indirirken yakaladı. Firmada çalıstıgı zanlının çaldıgı tencere, semsiye, süs esyası, stor perde, yolluk, bıçak seti, tost makinesi ve çaydanlıkların piyasa degerinin 30 bin lira oldugu belirtildi.
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Çeyiz firmasını soydu kıskıvrak yakalandı
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