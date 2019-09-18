İZSU aldığı kredi ile nefes alacak

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İZSU Genel Müdürlüğünde de mali kriz patlak verdi. Yerel seçimler öncesi bütçe taslağında öngörülen yüzde 15'lik su zammını oy kaygısı ile iptal eden ardından da 1 Temmuz'da içme suyu tarifelerinde yüzde 10'luk indirime giden İZSU'nun gelir gider dengesi bozuldu. Her ay 10 milyon liranın üzerinde yük getiren düzenlemeler denk olarak hazırlanan bütçede büyük sıkıntıya neden oldu. Kuruma iş yapan müteahhitler hak edişlerini zamanında alamazken Ocak ayından bu yana piyasaya 100 milyon liranın üzerinde borç birikti. Kamuoyundan gelebilecek tepkiler nedeniyle içme suyuna zam seçeneğini rafa kaldıran kurum, borçlarını ödemek için geçtiğimiz cuma günü genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırarak 220 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi. Borçlanmanın gerçek nedenini meclis üyelerinden ve kamuoyundan saklayan kurum 220 milyonluk kaynağın Çeşme, Dikili, Eski ve Yeni Foça'da yapılacak içme suyu yatırımlarında kullanılacağını açıklasa da paranın önemli bir bölümünün piyasaya olan borçların kapatılmasında kullanılacağı öğrenildi.Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi de içine düştüğü mali krizi aşmak için borçlanma yolunu tercih etmişti. Başkan Tunç Soyer'in talebi ile devam eden yatırımlarda kullanılmak üzere 200 milyon liralık borçlanma için meclisten yetki istenmişti. AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile geçen önerge mecliste büyük tartışmalar yaşanmasına neden olmuştu.