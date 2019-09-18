Karşıyaka’yı üzen haber

BUGÜN NELER OLDU

2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran, daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da da görev yapan Sırp antrenör Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi.52 yaşındaki Trifunovic, halen Bosna Hersek'in ABA Ligi takımlarından BC Igokea'yı çalıştırıyor. Karşıyaka'nın yarın başlayacak geleneksel Pınar Cup'a katılacak takımlardan olan Igokea'nın, antrenörünün rahatsızlığına rağmen Türkiye'ye geleceği öğrenildi.