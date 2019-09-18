Kırtasiyelere ‘slime’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

genelinde zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Okul çevrelerindeki kırtasiye, kantin, büfe ve kafeleri denetleyerek, hijyen ve ruhsat kontrollerini gerçekleştiren zabıtalar, okul çevrelerinde satış yapan işportacılara da odaklandı. Narlıdere ilçesindeki denetimlerde, son dönemde sıkça gündeme gelen ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden, 'slime' adlı yapışkan oyun hamurlarında kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 30 ürüne el koyularak, tutanak tutuldu. Konak ilçesinde ise Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık meyvesi satışı yapan kişinin olduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el koyuldu. Okul çevrelerinde teyakkuz halinde olmalarının yanı sıra ekipler, okul kantinlerini de hijyen, çalışma ortamı, çöp kovaları ve yangın önlemleri konularında denetledi. Artırılan zabıta denetimleri ise en çok velileri memnun etti. Slime ürünlerinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünen veliler, zabıta denetimlerinin ise kalıcı ve işlevsel olmasını istedi. Veliler ise denetimlerin sürekli hale gelmesini istedi.