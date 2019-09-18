Manisa’da VW sevinci

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Alman otomotiv devi Volkwagen (VW), yeni yatırım yapacağı yeri Manisa olarak belirledi. Manisa'da kurulacak tesis, VW'nin dünya üzerindeki 123. fabrikası olacak. Manisa'daki yatırımın 1.3 milyar euronun üzerinde olması bekleniyor. Mevcut 122 fabrikasında her gün ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştiren VW'nin Manisa'da deneyim ve kalifiye eleman yönünden de sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor. Dev yatırımla birlikte açılacak fabrikada 5 bin kişi istihdam edilecek.Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, bu yatırımın Manisa'ya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa milletvekilleri ve Bilim Sanayi Teknoloji Komisyonu üyelerine teşekkürlerini ileterek, yatırımın iş dünyası açısından umut verici olduğunu belirtti. Aloğlu, "Üretim ve dış ticaret açısından kıymetli bir yatırım. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı ve tüm imkanlarıyla bu yatırıma hazır. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın reklam değerini artıracaktır" dedi. Manisalıların özverili çalışan ve üretime kıymet veren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Aloğlu,"Kentimiz limanlara yakın olması nedeniyle her açıdan önemli kriterlere sahip. Tüm şirketlerin amacı kar gütmektir. Paranın ilk bulunduğu Manisa, ticari olarak kutsal topraklara sahiptir. VW'nin bu yatırımı ihracatı da artıracaktır. Biz hem ülkemiz, hem Ege Bölgesi'nin ihracatına katkı sağlıyoruz. Ne kadar artacağını zaman gösterecek. Ama biz yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Manisa coğrafi konumu ve altyapısı olarak yatırıma uygundur" dedi.Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Manisa, sanayi şehri. Büyük göç alan bir il. 5 bin işçinin çalışacağı bir potansiyelden bahsediyoruz. Manisa'da yöneticilerin buna hazırlıklı olması lazım. Orada çalışan insanları Manisa'da barındırmalıyız. Manisa'da kiralar çok yüksek. Ev fiyatları da yüksek. Çözüm hızlı şekilde bulunmalı" diye konuştu. Manisalılar da yeni fabrikanın özellikle istihdama büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Bu yatırım haberine çok sevdiklerini söyleyen vatandaşlardan Haseniye Doğdu, "Ben Kayapınar köyünde oturuyorum. Bize çok yakın bir yere yapılacak bu fabrika. Gençlerimiz dışarda işsiz. Onlara bir iş kapısı açılırsa çok sevinirim" dedi. 3 çocuk annesi Dudu Çineli de "Etrafımızda çok işsiz var. En azından gençlerimize bir yol açılır. Çocuklarımız kahvehane önlerinde beklemez" diye konuştu. Manisa'da taksicilik yapan Ali Çırak (37) ise "Manisa'ya güzel bir yatırım olacak. Ev satışları etkilenir, şehrimiz göç alır. Ben taksi kullanıyorum. Özellikle fabrikalara amirleri memurları taşıyorum. Bizim işlerimiz de artar. Hem fabrika kazanır hem biz kazanırız" dedi.