Mutluluğa vize çıkmadı

BUGÜN NELER OLDU

Balya ilçesine baglı kırsal Danisment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeslerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yasta kas hastalıgına yakalandı. Ikizlerden Vediha, 2014 yılında katıldıgı televizyon programında, Danimarka'da yasayan Tuncer Özkan ile tanıstı. Vediha'nın, Danimarka'da otomotiv sektöründe çalısan Tuncer Özkan ile arkadaslıkları ilerleyen zamanlarda aska dönüstü ve çift 4 Agustos 2014'te evlendi. Vediha Özkan, Danimarka'nın Roskide sehrine yerlesmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014'te konsolosluga vize basvurusunda bulundu. Iki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan'a, 2016'da yılında Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi olmadıgı gerekçesiyle vize verilemeyecegi söylendi.Vediha Özkan, "Artık 5 senelik özlemimin sona ermesini istiyorum. Esimin yanında olmak istiyorum. Danimarka'nın tabi ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum" dedi.