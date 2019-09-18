Öğrenciler okullarına kavuşmayı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'ndaki ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı. İhaleyi kazanan şirket, biri ilkokul diğeri ortaokul olmak üzere iki ayrı bina için yapılan ihaleyi alarak, çalışmalara başladı. Kaba inşaatı biten okulların çalışmaları bitmek üzereyken, yüklenici firma iflas ettiğini açıkladı. Geçen yıl aralık ayından itibaren okulsuz kalan öğrenciler için, mahallenin cami avlusuna bir tane konteynır konuldu. Öğrencilerin bir kısmı burada eğitim almaya başladı. Bazı öğrenciler de caminin müştemilatında ders başı yaptı. Okul müdürü ve öğretmenler için de yine camide idari bina oluşturuldu. Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, inşaat ihalesini alan şirketin iflas ettiğini, konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdıklarını belirtti. Yahşi, "Yeniden okulu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Süreci hızlandırıyoruz. Çok üzüldüğümüz bir konu" dedi.Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir, "Yetkili makamlardan, kanuni bir hak olan şirketin tasfiye sürecinin bir an önce başlatılması ve okulun bir an evvel bitirilmesini rica ediyoruz" diye konuştu.