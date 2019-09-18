Rahmanlar Barajı çok kazandıracak

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ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirtti. Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını bildiren Pakdemirli, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına 2020'de başlanacak. Aynı yıl barajda su tutmayı hedefliyoruz" dedi. Barajın tamamlanmasıyla Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bu barajla ayrıca Küçük Menderes Ovası'nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek."