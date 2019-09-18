Rüzgar durunca balıklar bollaştı

BUGÜN NELER OLDU

1 Eylül'de sona eren balık avlama yasağının ardından 17 gün geçmesi ile birlikte hem denizden çıkan balık miktarı artmaya hem de fiyatlar düşmeye başladı. Bir süredir Bandırma Körfezi ve açıklarda hakim olan rüzgarlı havalar nedeniyle istedikleri av rekoltesini elde edemeyen balıkçılar, rüzgarın hız kesmesi ile "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları avdan bol miktarda balıkla döndü. Balıkçılara cömert davranan Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçılar yüzlerce kasa hamsi, istavrit, sarıkanat, marya ve sardalya ile limana dönüş yaptı. Bandırma Balık Hali'ne dün 650 kasa hamsi, 650 kasa sardalya, 100 kasa istavrit ve 200 kasa da marya balığı gelirken, hamsinin kasası 210-230 lira, sardalya balığının kasası 60-70 lira, istavritin kasası 125-200 lira arasında alıcı buldu.