Sauna gibi otobüs

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTİĞİMİZ yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1500 otobüsün tamamı klimalı hale getirildi. Klimaların sıcak yaz aylarında tam randımanlı çalışması için de periyodik bakımları yapılıyordu. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu sene 1500 araçlık otobüs filosunda sadece 50 otobüse periyodik bakım yapılabildi. Diğer 1450 otobüs tasarruf tedbirlerine takıldı. Egeli SABAH da bu olayı 17 Mayıs 2019 tarihinde 'Otobüs klimaları tasarruf kurbanı' başlığı ile kamuoyuna taşıdı. Durum böyle olunca geçtiğimiz yazdan bu yana kullanılan filtreler de değiştirilmedi. Yaz ayını çıkaramadan tek tek arıza vermeye ve bozulmaya başlayan klimaların derdini de yine İzmirli vatandaşlar çekti. Gün içinde belediye otobüsü kullanan vatandaşlar kliması bozuk otobüslerde eziyeti yaşadı. Sırılsıklam ter içinde kalanlar bu duruma isyan etti. Sabahları ve akşamları işe gidip gelmek için otobüsleri kullanan esnaf Ömer Erdi Uzun, "İzmir büyükşehir Belediyesi dünya kadar israf yaparken tasarruf tedbiri olarak klimaları mı bulmuş. Bizim suçumuz günahımız nedir ki işimize gidip gelirken bu eziyeti çekmek zorunda kalıyoruz. Havalar hala aşırı sıcak. 20 dakikalık yolda sırılsıklam oluyoruz. Şıpır şıpır ter damlıyor her yerimizden. Hiç hoş bir durum değil bu" diye konuştu.Yine aynı şekilde işe giderken belediye otobüsünü kullanan Buse Nur Sarıkaya "Ben bunu yaz boyunca da yaşadım. Birkaç defa İzmir'in o sıcaklarında otobüsün içinde kavrulmuştuk. Zaten tıka basa dolu olan otobüste bir de klimaların bozulması tartışılacak bir konu değil. Kaç defa belediyenin gerekli bölümüne aradım yazı yazdım ama ne ilgilenildi ne de dönüş yapıldı. Sıcak günlerde vatandaşlara bunu yapmaları gerçekten anlam verilecek bir şey değil" dedi.