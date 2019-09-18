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Üniversiteli Sude 5. kattan düştü

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Üniversiteli Sude 5. kattan düştü
DOKUZ Eylül Üniversitesi Almanca Ögretmenligi bölümü 2. sınıf ögrencisi Sude Yalvaç (24), yalnız yasadıgı Yenigün Mahallesi'nde apartmanın 5'inci katındaki dairesinden beton zemine düsmüs olarak bulundu. Ihbar üzerine olay yerine gelen saglık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettigini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde genis çaplı inceleme yaptı. Ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde inceleme yaptı. Yalvaç'ın cesedi, otopsi için Izmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar olup olmadıgını arastırıyor.
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Üniversiteli Sude 5. kattan düştü
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