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17 kadın otobüs şoförü direksiyon başına geçti

Giriş Tarihi: 19.9.2019
17 kadın otobüs şoförü direksiyon başına geçti
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sınavları geçen 17 kadın, otobüs şoförü olarak işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 30'u aşması hedefleniyor. Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan kadınlar, şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Kadın sürücüler ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı, eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler, kadın şoförlerin performansından son derece memnun. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten şoförlerden Fatma Nihal Buruk, "Otobüslere hayran hayran bakardım. Bu fırsatın tanınmasıyla biz de kendimizi artık yollarda bulacağız" dedi. Şoförlerden Döndü Eser ise, "Araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz" dedi.
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17 kadın otobüs şoförü direksiyon başına geçti
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