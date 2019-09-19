Alman devi Bürkert yeni binasını açtı

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Dünya çapında hizmet veren Alman firması Bürkert Akışkan Kontrol Sistemleri A.Ş, Yenişehir Gıda Çarşısı'ndaki yeni binasını düzenlenen bir kokteylle hizmete açtı. Türkiye'de olmaktan ötürü memnun olduklarını dile getiren Bürkert Grup Yöneticisi Heribert Rohrbeck, 60 yılı aşan deneyimle sıvı ve gazların kontrolünü sağlayan sistemler ürettiklerini söyledi. Yeni yatırımlar ve ar-ge çalışmalarıyla kendilerini sürekli olarak geliştirdiklerini kaydeden Rohrbeck, genişleyen küresel hizmetler ve deneyimleriyle birlikte, akışkan kontrol alanında bir dünya markası olduklarına dikkat çekti.Amaçlarının her zaman hizmet ve ürün kalitesini daha yukarıya taşımak olduğunu kaydeden Bürkert Türkiye Genel Müdürü İbrahim Büküşoğlu da, 500 m2'lik alanda kurulan modern yeni hizmet binasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.