Altay, Paixao’nun gollerini bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 4 hafta itibarıyla bekledikleri puan ortalamasının 1 puan altında kaldıklarını söyledi. Ligin ilk maçında 10 kişi kaldıkları müsabakada Ümraniyespor'a yenildiklerini, İstanbulspor'la berabere kaldıktan sonra Balıkesirspor ve Boluspor karşılaşmalarını kazandıklarını hatırlatan Karafırtınalar,şeklinde konuştu.Tecrübeli teknik adam Karafırtınalar, bu hafta konuk edecekleri Keçiörengücü'nün uzun süredir devam eden bir kadro istikrarının olduğunu ve takıma takviyeler yaptığını belirterek, "Diğer takımlara göre daha avantajlıyız. Geçen seneye göre takımımızın yüzde 80'ini koruduk. Transferlerimiz de uyum sağlamaya başladı. İlk iki hafta skor sıkıntımız vardı.ifadelerini kullandı.Paixao'nun sezon başı hazırlık kampının ilk haftasında bir sakatlık yaşadığını dile getiren Karafırtınalar,yorumunu yaptı.