Altay, Paixao’nun gollerini bekliyor

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FF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 4 hafta itibarıyla bekledikleri puan ortalamasının 1 puan altında kaldıklarını söyledi. Ligin ilk maçında 10 kişi kaldıkları müsabakada Ümraniyespor'a yenildiklerini, İstanbulspor'la berabere kaldıktan sonra Balıkesirspor ve Boluspor karşılaşmalarını kazandıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Deplasmanda çok daha iyi oynuyoruz. Boluspor karşısında bunun neticesini aldık. Alınan 7 puan tatminkar ama daha fazlasını alabilirdik"
şeklinde konuştu.
"DİĞERLERİNE GÖRE AVANTAJLIYIZ"
Tecrübeli teknik adam Karafırtınalar, bu hafta konuk edecekleri Keçiörengücü'nün uzun süredir devam eden bir kadro istikrarının olduğunu ve takıma takviyeler yaptığını belirterek, "Diğer takımlara göre daha avantajlıyız. Geçen seneye göre takımımızın yüzde 80'ini koruduk. Transferlerimiz de uyum sağlamaya başladı. İlk iki hafta skor sıkıntımız vardı. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao, bu sene siftah yapmadı. O da gol atmaya başlayınca daha farklı bir takım olacağız. Marco da buna katılırsa çok daha farklı bir takım oluruz"
ifadelerini kullandı.
"PAS TRAFİĞİNDE ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"
Paixao'nun sezon başı hazırlık kampının ilk haftasında bir sakatlık yaşadığını dile getiren Karafırtınalar, "15 gün bizimle hiç idmana çıkmadı. Hazırlık maçı yapmadan lig maçına çıktı. 4 haftalık bir hazırlık süreci geçirdi gibi. Bana göre son 2 haftada etkili oynuyor. Sadece golü yok ama bundan sonra onlar da olur inşallah. Gol bizim için ikinci planda. Onun takım içindeki pas trafiğinde rolü çok önemli"
yorumunu yaptı.