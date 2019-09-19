Balık ölümleri endişe yarattı

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Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı görüldü. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, acil önlem alınmasını istedi. Yüksektepe, bu suyla sulama yapılmaması konusunda uyardı.Sulama kanalındaki hazin tabloyu dün gördüğünü vurulayan Yüksektepe, "Bu kirli suyun büyük bölümü Gediz Nehri'ne doğru aktı, gitti. Bu su Menemen sulama suyu Emiralem regülatöründen geliyor. Bununla tarım yapmak mümkün değil. Hem toprağı, hem bitkileri zehirliyor. Bu suyun tahlilleri acilen yaptırılmalı. Çok vahim bir durum var. Yetkililerin derhal müdahale edilmesi gerek" dedi. Yüksektepe sulama kanallarını takip ettiklerini ve kirliliğin Foça dışından Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'ndeki regülatörden geldiğini tespit ettiklerini kaydetti. Köylülerin durumu bildirdiği Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı.