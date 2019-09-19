‘Camiler üzerinden siyaset yapıyorlar’

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Bazı medya organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan Balıkesir'de Dursunbey Belediyesi'nin ilçedeki 8 camiyi sattığına yönelik haberler yalan çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında rutin olarak yapılan ve kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen bu olay siyasi bir malzemeye dönüştürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cami satışı diye bir durumun olmadığını, belediyeye ait arsalar üzerine yapılan camilerin arsalarının gerçek sahibi olan Maliye'ye devrinin yapıldığını söyledi.Başkan Bahçavan, "Sevgili hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız. Özellikle son 24 saat içerisinde 'Dursunbey'de AK Parti'li Belediye Camileri Satıyor' diye aslı astarı olmayan bir haber duyduk. Bu haberle ilgili işin doğrusu şu şekildedir. Dursunbey ilçemiz 174 adet cami ve ibadethanesi olan, bu konuda da halkın çok duyarlı olduğu bir yer.Bu camilerin yüzde sekseninin üzerindeki kısmı Maliye'ye ait. Bunların belli kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, belli kısmı şahısların, belli kısmı da dernek kurup cami yapan derneklere ait. Bunların 8 tanesi de Dursunbey Belediyesi'ne ait. Camilerin taşınmazı değil arsası belediyemize ait. Biz de camilerin 8 tanesini, arsasının gerçek sahibi olan Maliye hazinesine verelim diye rutin bir karar aldık. Bu kararımız Türkiye'de alınan ilk karar değil. Tüm ülkedeki belediyelerimizin çoğu bu kararları daha geçmiş dönemlerde almışlar" dedi.Diğer belediyelerin almış olduğu kararlarla ilgili de araştırma yaptıklarını ifade eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir'de bu şekilde olan camilerin arsalarının hazineye verilmesi ile ilgili kararın alındığını da hatırlattı. Hazinenin bu tür yerleri camilere ve mescitlere tahsislerini verdiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, bu tür asparagas haberler ile bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Başkan Bahçavan, "Camileri siyasete alet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim vergi borcumuz karşılığında camilerin satılacağı ile ilgili asparagas haberler yaptılar. 22 milyonun üzerinde bizim vergi borcumuz olduğunu iddia ettiler" dedi. Bu tür haberler yapılmadan önce haberin gerçeğinin öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bahçavan, belediyenin Maliye'ye olan borcunun 700 bin lira, Maliye'den KDV alacağının ise 3 milyon olduğunu ifade etti.