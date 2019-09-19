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’de yüzlerce tüfek ele geçirildi

’de depoya baskın yapan polis, 787 adet tüfek ele geçirdi. İnternetten satılıp, alıcıya kargoyla ulaştırılan tüfeklerin ‘otomotiv parçası’ diye beyan edildiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Denizli’de yüzlerce tüfek ele geçirildi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sarayköy'de kaçak silah operasyonu düzenledi. İnternet üzerinden yasadışı silah ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan KOM ekipleri harekete geçerek Cumhuriyet Mahallesi Hacı İrfan Mersin Caddesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenledi. Uzun süre yapılan takip sonucu şüphelinin A.Ö.'nün (30) deposu ve çalıştığı kargo firması tespit edilerek şüpheli sevkiyat öncesi suçüstü yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda polis şüphelinin kaçma ihtimaline karşın drone ile de havadan izleme yaptı. Baskında iş yerindeki kolileri tek tek açan polis ekipleri adeta bir cephanelik dolusu tüfekle karşılaştı. Operasyonda çeşitli şekillerde üretilmiş 787 adet izinsiz tüfek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca A.Ö.,(30) isimli şahıs gözaltına alındı.

400 LİRADAN SATILIYOR
Baskın yapılan yerin tüfeklerin depolanması için kullanıldığı ve buraya gelen tüfeklerin internet üzerinden kargo yolu ile satıldığı öğrenildi. Tüfeklerin kargo yolu ile satıldığı, ödemelerin ise kapıda ödeme sistemi ile alındığı kaydedildi. Satışı yapılan kaçak tüfeklerin kargoda otomotiv parçası olarak beyan edildiği de ortaya çıktı. Öte yandan, satışı yapılan tüfeklerin internet sitelerin üzerinden 400 liradan başlayarak artan rakamlar üzerinden satıldığı öğrenildi.

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Denizli’de yüzlerce tüfek ele geçirildi
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