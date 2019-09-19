Doğumda doktor ihmali iddiası

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Seferihisar ilçesinde yaşayan Fehime Bağış ve Mehmet Bağış çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Elif Su, yüzde 98 engelli olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, bebeğin doğumu doktor tarafından 42. haftaya kadar bekletildi. Sezaryenle doğumu yapılan Elif Su, yüzde 98 engelli dünyaya geldi. Çocuklarının doktor hatası nedeniyle engelli kaldığını ileri süren aile, olay hakkında gerekli yasal girişimlerde bulundu ancak Urla Kaymakamlığı soruşturma izni vermedi. Aile, soruşturma izni için çabalayacaklarını söyledi.