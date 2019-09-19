Futbolun dili engelleri aşıyor

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por Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından İzmirspor, kadrosuna kattığı işitme engelli 5 oyuncuyla futbolda engelleri kaldırdı. Bu sezon BAL 10. Grup'ta TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'da göreve gelen teknik direktör Ali Metin, İşitme Engelli Milli Takımında da oynayan Eşref Metin Su, Serhat Başaran, Zeynel Doruk Uçar, Mehmet Sert ve Orhan Aydeniz'i de kadroya dahil etti. Metin, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sezona da 22 Eylül'de deplasmandaki Torbalıspor maçıyla başlayacaklarını söyledi.
"İÇGÜDÜLERIYLE OYNUYORLAR"
Antrenör Metin, "Bu çocukların normallerden farkı yok. Bu liglerde oynayabilirler. Ben sporcularıma teşekkür ediyorum, işaret dili öğrenmeye başladılar, ekip olduk. İşitme engelli duymadığı için kendi doğrusu neyse ona pas yapıyor. En iyisini yapmaya çalışıyor"
dedi.
İşitme engelli oyuncu Eşref
Metin Su, işaret diliyle yaptığı
açıklamada, "Arkadaşlarımıza işaret
dili öğretiyoruz. Hiçbir sıkıntı
yaşamıyoruz" diye konuştu. Takım
Kaptanı Uğur Engür de "Nasıl yabancı futbolcularla anlaşmak için bazı kelimeleri öğrenmek zorundaysak işitme engelli arkadaşlarımızla da daha çabuk anlaşabilmek için bunu öğrenmek zorundayız"
ifadelerini kullandı.