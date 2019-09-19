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Futbolun dili engelleri aşıyor

Takım arkadaşlarıyla anlaşmak için işaret dili öğrenen kaptan Uğur: “Futbolun dili bir. Çok büyük problem yaşamıyoruz” Teknik direktör Ali Metin: “Çocuklar zaten üst seviyede, 2. Lig’e, 3. Lig’e götür oynarlar, hiç de sırıtmazlar...”

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Futbolun dili engelleri aşıyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından İzmirspor, kadrosuna kattığı işitme engelli 5 oyuncuyla futbolda engelleri kaldırdı. Bu sezon BAL 10. Grup'ta TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'da göreve gelen teknik direktör Ali Metin, İşitme Engelli Milli Takımında da oynayan Eşref Metin Su, Serhat Başaran, Zeynel Doruk Uçar, Mehmet Sert ve Orhan Aydeniz'i de kadroya dahil etti. Metin, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sezona da 22 Eylül'de deplasmandaki Torbalıspor maçıyla başlayacaklarını söyledi.

"İÇGÜDÜLERIYLE OYNUYORLAR"
Antrenör Metin, "Bu çocukların normallerden farkı yok. Bu liglerde oynayabilirler. Ben sporcularıma teşekkür ediyorum, işaret dili öğrenmeye başladılar, ekip olduk. İşitme engelli duymadığı için kendi doğrusu neyse ona pas yapıyor. En iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. İşitme engelli oyuncu Eşref Metin Su, işaret diliyle yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımıza işaret dili öğretiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu. Takım Kaptanı Uğur Engür de "Nasıl yabancı futbolcularla anlaşmak için bazı kelimeleri öğrenmek zorundaysak işitme engelli arkadaşlarımızla da daha çabuk anlaşabilmek için bunu öğrenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Futbolun dili engelleri aşıyor
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