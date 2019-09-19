Futbolun dili engelleri aşıyor Takım arkadaşlarıyla anlaşmak için işaret dili öğrenen kaptan Uğur: “Futbolun dili bir. Çok büyük problem yaşamıyoruz” Teknik direktör Ali Metin: “Çocuklar zaten üst seviyede, 2. Lig’e, 3. Lig’e götür oynarlar, hiç de sırıtmazlar...”

Giriş Tarihi: 19.9.2019