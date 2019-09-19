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Görüntüler cezadan kurtardı

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Görüntüler cezadan kurtardı
İZMIR'IN Buca ilçesinde market işleten Adem Bayraktar ile eşi Ayşe Bayraktar'ın oturduğu evden, 2016 yılının Aralık ayında, giriş kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldı. Ayşe Bayraktar, karakolda, kendisine gösterilen sabıkalı fotoğraflarından Can C.'yi teşhis etti. Polis tarafından yakalanan Can C., hakkında hırsızlıktan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Can C.'nin (21), avukatı Öykü Su Güler'in, o sırada kendi bürosunda bulunduğuna dair güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sunmasıyla, beraatine karar verildi.
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Görüntüler cezadan kurtardı
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