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Akademisi örnek oldu

Giriş Tarihi: 19.9.2019
İhracat Akademisi örnek oldu
EGE Bölgesi'nde üretim yapan firmaların üretimlerinin en az yüzde 50'sini ihraç edebilecek altyapıya kavuşmalarını hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile BASİFED'in ortaklaşa düzenlediği İhracat Akademisi Eğitim Programı, diğer illere ve kuruluşlara da örnek oldu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu sene İhracat Akademisi'nin ikincisini gerçekleştirdiklerini, diğer ihracatçı birlikleri ile akademinin tüm programını paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise; TÜRKONFED'e üye federasyonlar ile bu akademi faaliyetini paylaştıklarını ve başka il ve bölgelerdeki federasyonların da kendi ihracat akademilerini kuracaklarını söyledi.
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İhracat Akademisi örnek oldu
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