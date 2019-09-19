İzmir’de konut satışları arttı

BUGÜN NELER OLDU

İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Ağustos ayında İzmir'de 5 bin 64 olan konut satışı, 2019 yılı Ağustos ayında yüzde 19 oranında artarak 6 bin 25 oldu. Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2019 Ağustos ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2019 Ağustos ayında Buca'da 838 konut satılırken, Buca'yı 631 konut satışı ile Karşıyaka, 438 konut satışı ile Torbalı, 405 konut satışı ile Menemen, 404 konut satışı ile Çiğli takip etti.Üniversite öğrencileri için de kiralık ev ve yurt bulma maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' İzmir'de yoğun talep kiralık daire fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1+1 evlerin aylık kirası 1000 - 1200 TL'ye çıktı, boş daireler ise 800 ila 900 TL arasında bir fiyattan kiralandı. 1+1 yerine geniş dairelerin birkaç öğrenci tarafından kiralandığı Bornova'da ise fiyatlar iki bin TL'ye kadar yükseldi.