Karşıyaka’da stadyum heyecanı

KARŞIYAKA
Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, statla ilgili yalnızca ihale aşamasının kaldığını bildirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da yer aldığı ziyarette Kasapoğlu'na stat inşaatının son durumu ve ihtiyaçlara yönelik sunum yaptıklarını belirten Büyükkarcı, "Bakanımız stat konusunda bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına Bakanımızla rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız"
ifadelerini kullandı. Ziyarette bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Bakan Kasapoğlu'nun Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söylediğini aktardı.
SAYIN BOZGEYİK'İ DE ZİYARET ETTİK...
Bakanla toplantı sonrası konuşan Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, "Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret ettik. Uzun uzun Karşıyaka'yı anlattık. Projelerimizin ilgiyle karşılanması oldukça sevindirici" dedi.