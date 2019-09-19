Karşıyaka’da stadyum heyecanı

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Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, statla ilgili yalnızca ihale aşamasının kaldığını bildirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da yer aldığı ziyarette Kasapoğlu'na stat inşaatının son durumu ve ihtiyaçlara yönelik sunum yaptıklarını belirten Büyükkarcı,ifadelerini kullandı. Ziyarette bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Bakan Kasapoğlu'nun Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söylediğini aktardı.Bakanla toplantı sonrası konuşan Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, "Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret ettik. Uzun uzun Karşıyaka'yı anlattık. Projelerimizin ilgiyle karşılanması oldukça sevindirici" dedi.