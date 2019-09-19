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Kuru üzümler sahaya serildi

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Kuru üzümler sahaya serildi
DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor. Bu yıl yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuru üzüme yönelen üreticiler mahalledeki çocuk parkları ile futbol sahasını kuru üzüm sergisine çevirdi. Mahalledeki futbol sahasının neredeyse her yerine serilen üzümler kurumaya bırakıldı. Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, üreticilerin bekledikleri fiyatı alamayınca kuru üzüme yöneldiğini ifade etti, "Mahallede stat, çocuk parkları ve boş alanlar, kuru üzüm sergisine döndü. Çocuklarımızın futbol oynadığı sahaya da mecburen üzüm serdik. Üzümlerin kurumasından sonra kaldıracağız" dedi.
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Kuru üzümler sahaya serildi
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