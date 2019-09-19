Milyonluk park işçilik kurbanı

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Kentin birçok yerinde hayata geçirdiği projeleri zamanında tamamlayamadığı için kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de yeni bir skandala imza attı. Milyonlarca lira harcandıktan sonra henüz tamamlanmadan geçtiğimiz haziran ayında apar topar hizmete sokulan Dikili Sahil Şeridindeki 75. Yıl Parkı görenleri isyan ettirdi.Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir devam eden düzenleme çalışmaları kapsamında yeraltında hizmet veren tuvalet söküldü. Tüm oturma grupları yenilenirken zemine de parke taş döşendi. Düzenleme kapsamında bir de yaklaşık 1100 metrekarelik tartan pist oluşturuldu. Aydınlatma elemanları yenilenirken yeşil doku da zenginleştirildi. Proje kapsamında basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra bir de çocuk oyun parkı oluşturuldu. Geçtiğimiz haziran ayında henüz tamamlanmadan hizmete sokulan park görenleri hayrete düşürdü. Basketbol Sahasını çevreleyen tel örgüler takılmazken herhangi bir düşme durumunda yaralanmaları önlemek üzere çocuk oyun alanının zemine döşenen kauçuk malzeme de kötü işçilik nedeniyle kabardı.İzmir Büyükşehir Belediyesi henüz hizmete açılalı 3 ay bile olmayan çocuk oyun alanında deforme olan zemini tamir etmek yerine çareyi parkın girişine tabela koymakta buldu. Üzerinde; 'Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu parkın zemin montajı tamamlanamamıştır. Montaj tamamlanana kadar oyun gruplarının kullanılması tehlikeli ve yasaktır' yazan tabela koymayı tercih etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu tabelayı olası bir yaralanma durumunda hukuki sorumluluktan kaçmak için koyduğunu öne süren çevre sakinleri eksiklerin bir an önce giderilmesini istedi. Yaklaşık 14 dönümlük bir alana yayılan düzenleme alanındaki eksiklikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Aydınlatma elemanlarının bulunduğu yerlerdeki zemin döşemesi kötü işçilik nedeniyle açıkta kalırken kaldırılan yeraltı tuvaletinin bulunduğu alanda kapatılmayan yarık ise dikkat çekti.