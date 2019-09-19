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Mona Mavişehir’den haftalık konseptler

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Mona Mavişehir’den haftalık konseptler
KUBILAY Ballıkaya ve Yula Yücel'in sahibi olduğu Mona Mavişehir Gece Kulübü, muhteşem bir partiyle kapılarını açtı. Üniversite yıllarından itibaren, organizasyon ve eğlence hayatının içinde olan Yula Yücel, İzmir'in çeşitli yerlerinde birçok kulübü eğlence sektörüne kazandırdıktan sonra, Mavişehir'de eğlence yaşamındaki eksikliği hissederek, bundan altı yıl önce Kubilay Ballıkaya ile birlikte, Park Yaşam Mavişehir'deki club projesini hayata geçirmişti. Her yıl çeşitli konseptlerde hizmet veren mekan, yeni sezonda sanat ve eğlence anlayışını harmanlayarak eğlence hayatına bakış açımızı değiştirecek. Mona Mavişehir, dev heykelleri ve birbirinden farklı, haftalık değişen konseptleriyle dikkat çekiyor. Kubilay Ballıkaya, "Sanatın ön plana çıktığı iyi bir konsept uyguladık" dedi.
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Mona Mavişehir’den haftalık konseptler
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