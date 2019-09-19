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Oktoberfest, Arena’da yapılacak

Arena, Bavyera’nın dünya çapında ses getiren ve asırlardır kutlanan festivali Oktoberfest’e ev sahipliği yapacak. İki gün boyunca müzik rüzgarı estirecek

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Oktoberfest, İzmir Arena’da yapılacak
BAVYERA'NIN en önemli festivalleri arasında gösterilen Oktoberfest, 5-6 Ekim tarihleri arasında #BirlikteGüzel katkıları ve Eats and Beats yorumuyla tüm dünya ile aynı anda İzmir'de de düzenlenecek. Oktoberfest'in orijinalinde olduğu gibi dev bir yiyecek içecek çadırın yer aldığı festivale çok sevilen sanatçılar katılacak. Athena'nın yer aldığı festivalde ayrıca Büyük Ev Ablukada Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılar müzik keyfi yaşatacak. Festivalin ilk günü düzenlenecek After Parti'de dünyaca ünlü Prodüktör Ten Walls ve Monality sahne alacak. Farklı sokak lezzetlerine de yer verecek olan festival, ünlü markalar yemek karavanlarını katılımcılar ile buluşturacak.

YARIŞMALAR OLACAK
Festivalde çeşitli oyunlar, alışveriş alanları, sanat ve tasarım atölyeleri, workshoplar, aktiviteler, yarışmalar ve konserler olacak.
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Oktoberfest, İzmir Arena’da yapılacak
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