Oktoberfest, İzmir Arena’da yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

en önemli festivalleri arasında gösterilen Oktoberfest, 5-6 Ekim tarihleri arasında #BirlikteGüzel katkıları ve Eats and Beats yorumuyla tüm dünya ile aynı anda İzmir'de de düzenlenecek. Oktoberfest'in orijinalinde olduğu gibi dev bir yiyecek içecek çadırın yer aldığı festivale çok sevilen sanatçılar katılacak. Athena'nın yer aldığı festivalde ayrıca Büyük Ev Ablukada Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılar müzik keyfi yaşatacak. Festivalin ilk günü düzenlenecek After Parti'de dünyaca ünlü Prodüktör Ten Walls ve Monality sahne alacak. Farklı sokak lezzetlerine de yer verecek olan festival, ünlü markalar yemek karavanlarını katılımcılar ile buluşturacak.Festivalde çeşitli oyunlar, alışveriş alanları, sanat ve tasarım atölyeleri, workshoplar, aktiviteler, yarışmalar ve konserler olacak.