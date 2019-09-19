Özgener’den kentsel dönüşüme destek

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Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na oda olarak destek verdiklerini ifade etti. İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, İzmir'de deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı binalara biran evvel kavuşulması için üzerlerine düşen görevleri üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. İzmir'in 1. derece deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Özgener, "Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanıp kentimizle vedalaştığımız ilk anda eskimiş, yenilenmesi gereken ciddi bir yapı stoğumuz olduğu görülüyor. Sadece konut değil, ticarethanelerin de süratle yenilenmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Bu durum, bir zorunluluk. Çünkü 1. derece deprem kuşağındayız. Eskiyen yapı stokunun yanısıra tarihi kent merkezinin ayağa kaldırılması, saklı kalan antik hazinelerimizin gün ışığına çıkarılması Sayın Bakan'ın açıklamalarında yer almasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.