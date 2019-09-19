Pınar protein kupası başlıyor

BASKETBOL Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Protein Kupası, İzmir'de sporseverlerin basketbol hasretini dindirecek. Karşıyaka'nın yanı sıra Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea'nın katılacağı Pınar Protein Kupası, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bugün start alacak.
Turnuvanın ilk maçında 19.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece- Igokea, yarın aynı saatte Pınar Karşıyaka- Igokea ve cumartesi günü saat 16.00'da Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece müsabakaları oynanacak