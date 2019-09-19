Yaşar Üniversitesi’nde akademik yıl başladı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı, Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle başladı. Akademik yıl açılış törenine Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, mütevelli heyeti üyeleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, geleceği iyileştirmek için gerekli deneyime ve altyapıya sahibiz. Çok çalışarak, birbirimize ve öğrencilerimize inanarak, Yaşar Üniversitesini çok daha yukarılara taşıyacağız. Bilimsel araştırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, girişimcilik uygulamalarının artırılması, bilginin ürün ve hizmete dönüşmesi yönündeki çabalarımız üniversitemizi daha da öne çıkaracaktır" diye konuştu.Geçen akademik yılı ulusal ve uluslararası başarılarla tamamladıklarını hatırlatan Rektör Dinçer, "Yaşar Topluluğu şirketleri ile ortak olarak birçok üniversite-sanayi iş birliği projesi hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir projelere olan desteklerimiz devam edecektir" dedi.