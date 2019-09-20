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230 kiloluk hastaya BAÜN’de by-pass

BAÜN Tıp Fakültesi’nde kurulan obezite merkezinde ilk kez 230 kiloluk bir hastaya gastrik by-pass ameliyatı yapıldı

Giriş Tarihi: 20.9.2019
230 kiloluk hastaya BAÜN’de by-pass
İSTANBUL'DA yaşayan 230 kilo ağırlığındaki Ersin Tepeli, fazla kilolarının etkisiyle İstanbul'da ameliyat olamayınca Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ersin Tepeli daha önce Dr. Ferhat Çay tarafından ameliyat olanlardan aldığı referansla gastrik by-pass ameliyatını Balıkesir Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde olmaya karar verdi. Balıkesir Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Çay tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Tepeli'nin midesi küçültüldü. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 230 kiloluk hasta Ersin Tepeli ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

'GERİ ÇEVRİLDİM'
Tepeli, "Kilom çok fazla olduğu için İstanbul'daki hastanelerde hayati risk taşıdığımı söylediler ve geri çevirdiler. Ferhat Çay hocam, beni hayata bağladı" dedi.
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230 kiloluk hastaya BAÜN’de by-pass
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