Akhisarspor’un genç isimlerini Fenerbahçe kaptı

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamındaSarılacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu. Akigo'nun 1.Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP 40 TL'den satışta...