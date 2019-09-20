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Akhisarspor’un genç isimlerini kaptı

Geçen sezon düştüğü Süper Lig’e dönüş için yoğun çaba harcayan Akhisarspor’un üç altyapı oyuncusu F.Bahçe’ye imza attı

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Akhisarspor’un genç isimlerini Fenerbahçe kaptı
FENERBAHÇE Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı. Sarılacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu. Akigo'nun 1.Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP 40 TL'den satışta...
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Akhisarspor’un genç isimlerini Fenerbahçe kaptı
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