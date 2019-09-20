Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Alman dalgıçlar İzmir’de daldı

Alman dalgıçlar İzmir’de daldı

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Alman dalgıçlar İzmir’de daldı
DENIZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, uluslararası dalış turizminde önemli merkez haline gelen Türkiye'de, Karaburun Yarımadası'nın da profesyonel dalgıçlar tarafından büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Almanya'nın önde gelen dalış kulüplerinden biri olan TUK üyesi 14 kişilik dalgıç grubunun, bir hafta boyunca Karaburun'da Büyük Ada civarındaki dalış yerleri ile 9 Eylül ve Alaybey batık gemilerine, Çeşme'de ise Ayrık Taş ve Monem Batığı'na daldığı bildirildi. Öztürk, "Türkiye, dalış turizminden yüzde 15 pay alıyor. Ege'yi dünyada cazip bir dalış destinasyonu yapmak için tanıtıma ve yapay resif projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman dalgıçlar İzmir’de daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN