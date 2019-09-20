Alman dalgıçlar İzmir’de daldı

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Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, uluslararası dalış turizminde önemli merkez haline gelen Türkiye'de, Karaburun Yarımadası'nın da profesyonel dalgıçlar tarafından büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Almanya'nın önde gelen dalış kulüplerinden biri olan TUK üyesi 14 kişilik dalgıç grubunun, bir hafta boyunca Karaburun'da Büyük Ada civarındaki dalış yerleri ile 9 Eylül ve Alaybey batık gemilerine, Çeşme'de ise Ayrık Taş ve Monem Batığı'na daldığı bildirildi. Öztürk, "Türkiye, dalış turizminden yüzde 15 pay alıyor. Ege'yi dünyada cazip bir dalış destinasyonu yapmak için tanıtıma ve yapay resif projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.