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Balık ölümlerine inceleme

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Balık ölümlerine inceleme
İZMIR'IN Menemen ve Foça ilçelerindeki suyunu Gediz Nehrinden alana sulama kanallarında balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri çalışma başlattı. Sudan ve ölen balıklardan numune alan ekipler analizlere başladı. Kanalların bölgede domates, pamuk, ıspanak ve diğer tarım ürünlerinin ekili olduğu arazileri sulamak için kullanıldığı öğrenildi. Foça Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, "Berbat bir su. Balıklar zehirlenmiş kalmış. Üreticilerimiz bu kanallarla sulama yapıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.
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Balık ölümlerine inceleme
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