En iyiler Yunusemre’de er meydanında

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Belediyesi, ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 4.sü 22 Eylülde Ortaköy Mesire Alanında düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşseverleri Manisa'da buluşturacak. Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, VESTEL'in ana sponsorluğu, Yonca Gıda'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere Türkiye'nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy'de er meydanına çıkacak. 21 Eylül saat 18.30'da düzenlenecek kortej yürüyüşüyle organizasyonun başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güreşseverleri organizasyona davet etti. Başkan Çerçi, "Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 500'e yakın pehlivanı şehrimizde ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyoruz" dedi.