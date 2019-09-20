Göztepe yeniden başlayacak

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üper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol sevinci yaşamayan Göztepe bugün Konyaspor'u konuk edecek. İlk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki haftalarda Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarıkırmızılılar, 5. haftaya 2 puanla ve averajla 16. sırada girdi.
Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda. Göztepe'nin ağırlayacağı Konyaspor, ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmada mağlup etti.
YANKAYA YÖNETECEK
Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşilbeyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. Göztepe ile Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış maçı 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek.
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Rakibiyle Süper Lig'de 5'inci kez karşılaşacak Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.