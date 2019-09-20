Göztepe yeniden başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol sevinci yaşamayan Göztepe bugün Konyaspor'u konuk edecek.Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda. Göztepe'nin ağırlayacağı Konyaspor, ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmada mağlup etti.Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşilbeyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. Göztepe ile Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış maçı 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek.Rakibiyle Süper Lig'de 5'inci kez karşılaşacak Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.