İZTO’dan iki ses getirecek proje birden

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ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fon için 1,1 milyar liralık kaynak sağlanacağını açıkladı. Bakan Varank, bu kaynakla önümüzdeki 5 yıl içinde ülkemizde148 teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılmasının hedeflendiğini ifade etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Varank'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İki önemli proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak, İzmir'in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümünü hedef olarak belirledik. Bu hedef kapsamında da İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi gibi oldukça ses getirecek iki büyük projeyi hayata geçiriyoruz. Merkezlerimizde uluslararası inovasyon ağlarında yer alan şirketler faaliyet gösterecek, büyük şirketlerin sorunlarına girişimcilerin projeleri ile çözümler üretilmesi modeli hayata geçirilecek" dedi.