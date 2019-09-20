Kaçak tüfek sattı serbest bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz gün polis ekiplerinin silah kaçakçılığı yapıldığı belirlenen depoya yaptığı baskında gözaltına alınan A.Ö. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yakalanan silahların 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamına girmemesi nedeniyle zanlıya, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a aykırı ruhsatsız satış yaptığı gerekçesiyle tüfek başına 700 liradan toplam 550 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Daha önce Antalya'da aynı suçtan yakalandığı belirtilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, tüfekleri Konya'da merdiven altı bir atölyede yaptırdığını ve 700 liradan başlayan fiyatlarla internet ortamında satışa çıkardığını, silah kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmediğini, sadece av yapan kişilere bu silahları temin etmeye çalıştığını ve serbest kalırsa bu işe yine devam edeceğini söylediği öğrenildi. Operasyonda, 787 tüfek ele geçirilmişti.