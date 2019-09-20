Kadınlar ekmeğini taştan çıkarıyor

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Manisa'da kadınları meslek sahibi yapmak için faaliyet gösteren Yeniden Bir Yaşam Derneği, mahalle atölyeleri çalışması kapsamında, 4 yıl önce 'Ekmeğim Taştan' projesini hayata geçirdi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin desteklediği proje kapsamında taş bebek, masa ve çanta süsü gibi çeşitli hediyelik eşyalar yapımının öğretilmesi için kurs açıldı. Kursa 20 kadın katıldı. Kursiyerler, usta öğretici eşliğinde, doğadan, özellikle de deniz kenarından topladıkları doğal taşları boyayarak, rengarenk bebekler, üzerinde çeşitli çiçek ve üzüm figürleri bulunan masa, saksı ve çanta süsleri ile çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. Efe kıyafeti giydirilenler erkek bebeklere 'Efe Oğlan', yöresel kıyafetler giydirilen kız bebeklere ise 'Fadik Kız' adı veriliyor. 'Efe Oğlan' ve 'Fadik Kız' bebeklerin fiyatı 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Bebekler, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kadınların ürettiği diğer hediyeliklerin fiyatları ise 5 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Doğal taşlara hayat vererek yaptıkları hediyelikleri internet üzerinden satan kadınlar, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.Projeye başladıklarında bu kadar dikkat çekeceklerini tahmin etmediklerini belirten Yeniden Bir Yaşam Derneği Başkanı Funda Demirel, "İlk başladığımızda bu kadar dikkat çekebileceğimizi bilmiyorduk. Projeye başladığımızdan bu yana kendimizi çok geliştirdik. Amacımız bir yandan Manisa kültürüne, turizmine katkı sağlamak. 4 yılda da bu hedefimize vardığımızı düşünüyorum" dedi. Kursiyerlerden Gülseren Uykun (58), "Ürünleri internet aracılığıyla satıp, evimizin geçimine katkı sağladığımızda ise tüm yorgunluğumuz da gidiyor" dedi. Bir diğer kursiyer Gamze Sağder (49) ise, "Yurt dışından sipariş almaya da devam ediyoruz" diye konuştu.