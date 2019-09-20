Milli mücadele sergisinde İstiklal Marşı saygısızlığı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında orman yangınlarını üstlenen PKK'yı kınanması için verilen önergeyi CHP grubunun reddetmesinin yankıları sürerken bu sefer sergi krizi patlak verdi.Önceki akşam Kültürpark'ta Büyükşehir'in ev sahipliğinde küratörlüğünü Prof. Doktor Cem Berber'in üstlendiği Milli Mücadele Dönemine ait üç buçuk yıllık sürecin anlatıldığı "İşgalden Kurtuluşa Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu" sergisinin açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı unutuldu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de hazır bulunduğu açılışta yaşananlar davetlilerin tepkisine neden oldu. Yaşananları Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısızlık olarak değerlendiren bazı davetliler sergi alanını terk etti.Prof Doktor Cem Berber, etkinliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiğini programın tamamen Büyükşehir tarafından yapıldığını söyledi. Açılış sonrası Başkan Tunç Soyer'e sergiyi gezdirdiğini belirten Berber, "Açılış esnasında İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmadığını fark etmedim. Tunç beye sergiyi gezdirdikten sonra bazı davetlilerin tepki gösterip etkinlik alanından ayrıldığına ilişkin tepkiler bana da geldi" dedi.