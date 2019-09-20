Musacalı Barajı son sürat devam

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bin 950 dekar araziye can suyu vererek Bergama ekonomisine büyük katkı sağlayacak Musacalı Barajı'nda bu kış durmak yok. Projeyi yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, şantiyenin kış aylarında da açık kalacağını belirtti. 1 milyon 100 bin metreküplük gövde dolgusunu 2020'nin ilk aylarında tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Eker, "İnşaattın yaklaşık 4'te biri tamamlandı. Yaz ayları ile birlikte hız verdiğimiz çalışmalarımızda şu ana kadar sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatlarını tamamladık. Gövde dolgusu çalışmalarımız sürüyor. Barajın gövdesi için yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküplük dolgu yapacağız" dedi.32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı, bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Baraj, çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak. Musacalı Barajı'nın 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.